Diyarbakır'da vurulmuş halde bulunan Muhammet Varoğlu, hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 3 gün önce vurulmuş halde bulunan Muhammed Varoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Varoğlu'nun vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 yaşındaki M. A. tutuklandı.

Diyarbakır'da üç gün önce tabanca ile vurulmuş halde bulunan Muhammed Varoğlu (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başından ve kolundan yaralanmış halde ağabeyi tarafından bulunan Varoğlu 3 gündür kaldığı hastanede yaşam mücadelesi vermekteydi.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili 16 yaşındaki M.A. polise teslim oldu. M.A. tutuklandı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve Varoğlu'nu tabancayla vurduğunu belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.