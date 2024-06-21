Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangın bölgesinde incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, “Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir" dedi.

Diyarbakır'da Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında anız kaynaklı yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çınar ilçesi kırsal Köksalan anız ve örtü yangını olarak başlayan yangının, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Su, “Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Başka mahallelere sıçrayan yangın, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.