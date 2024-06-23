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Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 23:21
  • Giriş: 23.06.2024 23:21
  • Güncelleme: 23.06.2024 23:21
Kaynak: AA
Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

İlçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde yaylada hayvan otlatan 33 yaşındaki Ümit Kızıler'in, göğüs ağrısı şikayeti üzerine yapılan ihbarla bölgeye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans helikopter dağlık alana inemeyince, AFAD ekipleri yaya olarak bölgeye ulaştı.

Ekipler, Kızıler'i köyde bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Kızıler, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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