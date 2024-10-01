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Diyarbakır'da yem karma makinasına sıkışan kadın hayatını kaybetti: 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 01.10.2024 22:27
  • Giriş: 01.10.2024 22:27
  • Güncelleme: 01.10.2024 22:31
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da yem karma makinasına sıkışan kadın hayatını kaybetti: 2 kişi gözaltına alındı
DHA

Diyarbakır Bismil'de, bir tavuk çiftliğinde çalışan 24 yaşındaki Suriye uyruklu bir kadın, yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

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