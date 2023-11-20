Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan M.A. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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