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Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 13:34
  • Giriş: 20.11.2023 13:34
  • Güncelleme: 20.11.2023 13:34
Kaynak: AA
Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan M.A. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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