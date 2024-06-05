Diyarbakır'da 'yol verme' kavgası; 7 yaralı

DİYARBAKIR'da 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Tepeşehir Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'dan gelen şehirler arası otobüsün şoförü ile 21 AFH 041 plakalı otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışmaya sürücülerin tarafları da dahil oldu. Tartışma, silahlı, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabancayla, 2 kişi bıçakla, 3 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.