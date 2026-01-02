Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kırsal Tosunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Ö.A. (65) yönetimindeki 65 ADD 803 plakalı Van Yolu firmasına ait otobüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.