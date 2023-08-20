Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.