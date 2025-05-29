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Diyarbakır'da zincirleme kaza; 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 11:55
  • Giriş: 29.05.2025 11:55
  • Güncelleme: 29.05.2025 11:55
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da zincirleme kaza; 6 yaralı

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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