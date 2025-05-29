Diyarbakır'da zincirleme kaza; 6 yaralı

DİYARBAKIR'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolu Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber ve Kamera:GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR(DHA)