Diyarbakır'da zincirleme kaza güvenlik kamerasında

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi Başakşehir Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halinde olan minibüs, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önündeki iki otomobile çarptı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı. (DHA)

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)