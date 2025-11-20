Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 can kaybı, 2'si ağır 3 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç, taksi ve tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.