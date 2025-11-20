Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada TIR, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.