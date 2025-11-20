Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç, 21 TT 762 plakalı taksi ve 31 BD 454 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.