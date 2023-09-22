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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 16:03
  • Giriş: 22.09.2023 16:03
  • Güncelleme: 22.09.2023 16:03
Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Huzurevleri Semti mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ticari taksi, 06 FS 4606 plakalı kamyonet ve 21 AB 031 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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