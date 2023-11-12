Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Murat Tunç yönetimindeki pikap, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu Üçkuyu Kavşağı'nda Serhat Koyuncu idaresindeki otomobile, çarpmanın etkisiyle otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Oktay'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Afşin Koyuncu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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