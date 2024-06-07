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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.06.2024 13:37
  • Giriş: 07.06.2024 13:37
  • Güncelleme: 07.06.2024 13:38
Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda M.T. idaresindeki otomobil, M.A.A'nın kullandığı otomobil ile A.U. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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