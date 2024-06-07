Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda M.T. idaresindeki otomobil, M.A.A'nın kullandığı otomobil ile A.U. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.