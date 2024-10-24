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Diyarbakır'daki arazi kavgasında ölü sayısı yükseldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ekim'de iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Güncel
  • 24.10.2024 18:14
  • Giriş: 24.10.2024 18:14
  • Güncelleme: 24.10.2024 18:18
Kaynak: iHA
Diyarbakır'daki arazi kavgasında ölü sayısı yükseldi
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ekim'de iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
İlçenin kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi'nde 19 Ekim'de, iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysi Cuban (42), hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Burhan İnatçı (66), Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. İnatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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