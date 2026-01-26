Diyarbakır'daki saldırı girişimi: 13 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü önünde el yapımı patlayıcı atıldığını duyurmuştu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıyı maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şahısların kaçtığı aktarılırken kimlik tespit çalışmasının sürdüğü belirtilmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.