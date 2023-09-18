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Diyarbakır'daki trafik kazasında bir çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde taksinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 21:50
  • Giriş: 18.09.2023 21:50
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:50
Kaynak: AA
Diyarbakır'daki trafik kazasında bir çocuk yaşamını yitirdi

R.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen taksi, Şirinevler Mahallesi Zambak 2 Sokak'ta ailesine ait iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.A.G'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.A.G, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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