DİYARBAKIR Doğal gaz boru hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı

Diyarbakır'da izinsiz yapılan kazı sonucu hasar gören boru hattında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bulunan eski Siverek yolundaki arazide, boru hattından çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye, jandarma ve doğal gaz ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, gaz akışını kesip, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, alanda inceleme yapıldı.

Bölgede moloz yığınlarından yola çıkan ekipler, boru hattının kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yaptığı kazı sonucu hasar gördüğü ve sızan gazın da alev aldığı üzerinde duruyor.