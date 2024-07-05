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Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır Havalimanı’nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı.

Güncel
  • 05.07.2024 00:20
  • Giriş: 05.07.2024 00:20
  • Güncelleme: 05.07.2024 00:26
Kaynak: İHA
Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: 4 kişi yaralandı
DHA

Diyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandı. Fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

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