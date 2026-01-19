Diyarbakır Havalimanı’ndaki ILS krizi Meclis gündeminde
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Diyarbakır Havalimanı’nda ILS (Aletli İniş Sistemi) donanımlı pistin iki yıl sürecek onarıma alınmasıyla ortaya çıkan uçuş güvenliği risklerini ve yurttaşların yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, ulaşım hakkının diğer temel haklara erişim için bir ön koşul olduğunu vurgulayarak, bölgenin merkezi konumundaki bir kentin teknolojik yetersizliklere mahkum edilmesine tepki gösterdi.
Diyarbakır Havalimanı’nda bulunan iki iniş pistinden yalnızca birinde ILS (Aletli İniş Sistemi) bulunurken, ILS donanımlı pist Kasım 2025 itibariyle yaklaşık iki yıl sürecek bir onarıma alındı.
Konuyu Meclis gündemine taşıyan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Bu durum bölgenin hava ulaşımında yapısal ve hayati bir güvenlik açığı yaratmıştır. Diğer pistte ILS cihazı bulunmadığı için, görüş mesafesinin 2500 metrenin altına düştüğü hava koşullarında havayolu şirketleri Diyarbakır’a iniş gerçekleştirememektedir” dedi.
Çelenk, bu durumun uçuş iptallerine, rötarlara ve ciddi güvenlik tehditlerine yol açtığını vurguladı.
UÇAK KAZASINI HATIRLATTI
Diyarbakır'da 8 Ocak 2003'te meydana gelen ve 75 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını hatırlatan Sevilay Çelenk, "Diyarbakır, ILS sisteminin yokluğunun ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini, 8 Ocak 2003 tarihinde yaşanan ve 75 yurttaşın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla acı biçimde yaşamıştır" dedi. Çelenk, benzer bir facianın tekrarlanmaması için güvenliğin sağlanmasının siyasi iktidarın ve bakanlığın doğrudan sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.
“KENTİN EKONOMİSİ DE ETKİLENİYOR”
Diyarbakır’ın bölge için önemli bir kent olduğunu hatırlatan Çelenk, “Hava ulaşımında yaşanan bu aksaklıklar, kentin ticari faaliyetlerini de doğrudan olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullandı.
"ULAŞIM HAKKI BİR LÜTUF DEĞİL, YÜKÜMLÜLÜKTÜR"
Ulaşımın eğitim, sağlık ve çalışma hakkı gibi temel haklarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Çelenk, "Bu hakkın güvenli ve çağdaş standartlarda sunulması bir lütuf değil, bir yükümlülüktür" diyerek, kentin ticari ve sosyal yaşamının aksatılmaması çağrısında bulundu.
SİVİL HAVALİMANI SORUSU
Çelenk, havalimanının tamamen sivil bir yapıya ne zaman kavuşturulacağını da sordu: “Diyarbakır Havalimanı’nın tamamen sivil bir havalimanı olarak hizmet vermesini sağlamak üzere, yeni bir havalimanı projesi ya da mevcut havalimanının bu yönde dönüştürülmesine ilişkin Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?”
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- Onarım süreci boyunca aktif olarak kullanılan piste geçici ya da kalıcı bir ILS sistemi kurulması yönünde Bakanlığınızın bir çalışması, projesi veya yatırım planı bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu çalışmanın takvimi nedir?
- ILS donanımlı pistin kapalı olduğu dönemde, Diyarbakır Havalimanı’na iniş yapamayan veya çevre illere yönlendirilen uçuş sayısı kaçtır?
- Diyarbakır Havalimanı’nın iniş sistemleri ve uçuş emniyeti altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak, 2025–2027 yıllarını kapsayan dönemde planlanan yatırımlar nelerdir?
- Diyarbakır Havalimanı’nda iki iniş pisti bulunmasına rağmen, yalnızca ILS sistemi bulunan pist onarıma alınırken, hava trafiğine açık kalacak diğer pistte neden daha önceden ILS sistemi kurulmamıştır?
- Diyarbakır gibi bölgenin merkezi konumunda olan bir kentte, hava ulaşımının uzun bir süre boyunca tek pist üzerinden ve ILS sistemi olmaksızın sürdürülmesinin yaratacağı ekonomik ve sosyal sorunlara karşı Bakanlığınızca hangi somut önlemler alınacaktır?
- Diyarbakır Havalimanı’nın tamamen sivil bir havalimanı olarak hizmet vermesini sağlamak üzere, yeni bir havalimanı projesi ya da mevcut havalimanının bu yönde dönüştürülmesine ilişkin Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?