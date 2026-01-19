Diyarbakır Havalimanı’ndaki ILS krizi Meclis gündeminde

Diyarbakır Havalimanı’nda bulunan iki iniş pistinden yalnızca birinde ILS (Aletli İniş Sistemi) bulunurken, ILS donanımlı pist Kasım 2025 itibariyle yaklaşık iki yıl sürecek bir onarıma alındı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Bu durum bölgenin hava ulaşımında yapısal ve hayati bir güvenlik açığı yaratmıştır. Diğer pistte ILS cihazı bulunmadığı için, görüş mesafesinin 2500 metrenin altına düştüğü hava koşullarında havayolu şirketleri Diyarbakır’a iniş gerçekleştirememektedir” dedi.

Çelenk, bu durumun uçuş iptallerine, rötarlara ve ciddi güvenlik tehditlerine yol açtığını vurguladı.

UÇAK KAZASINI HATIRLATTI

Diyarbakır'da 8 Ocak 2003'te meydana gelen ve 75 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını hatırlatan Sevilay Çelenk, "Diyarbakır, ILS sisteminin yokluğunun ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini, 8 Ocak 2003 tarihinde yaşanan ve 75 yurttaşın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla acı biçimde yaşamıştır" dedi. Çelenk, benzer bir facianın tekrarlanmaması için güvenliğin sağlanmasının siyasi iktidarın ve bakanlığın doğrudan sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

“KENTİN EKONOMİSİ DE ETKİLENİYOR”

Diyarbakır’ın bölge için önemli bir kent olduğunu hatırlatan Çelenk, “Hava ulaşımında yaşanan bu aksaklıklar, kentin ticari faaliyetlerini de doğrudan olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

"ULAŞIM HAKKI BİR LÜTUF DEĞİL, YÜKÜMLÜLÜKTÜR"

Ulaşımın eğitim, sağlık ve çalışma hakkı gibi temel haklarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Çelenk, "Bu hakkın güvenli ve çağdaş standartlarda sunulması bir lütuf değil, bir yükümlülüktür" diyerek, kentin ticari ve sosyal yaşamının aksatılmaması çağrısında bulundu.

SİVİL HAVALİMANI SORUSU

Çelenk, havalimanının tamamen sivil bir yapıya ne zaman kavuşturulacağını da sordu: “Diyarbakır Havalimanı’nın tamamen sivil bir havalimanı olarak hizmet vermesini sağlamak üzere, yeni bir havalimanı projesi ya da mevcut havalimanının bu yönde dönüştürülmesine ilişkin Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?”