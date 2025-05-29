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Diyarbakır Havalimanı’ndaki pistlerde çatlak oluştu, uçuşlar durduruldu

Diyarbakır Havalimanı’nın pistinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çatlaklar oluşmasından dolayı havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Yurt
  • 29.05.2025 22:09
  • Giriş: 29.05.2025 22:09
  • Güncelleme: 29.05.2025 22:11
Kaynak: ANKA
Diyarbakır Havalimanı’ndaki pistlerde çatlak oluştu, uçuşlar durduruldu
FOTOĞRAF: ANKA

Diyarbakır Havalimanı’nın pistinden oluşan çatlaklardan ötürü havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Bu akşam Diyarbakır’a inmesi beklenen uçaklar, çevre illerindeki havaalanlarına inecek.

Ekiplerin pistte onarım çalışması sürerken, Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcuların, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edileceği öğrenildi.

Pistte onarım çalışmalarının ardından havalimanında uçuşların başlayacağı bildirildi.

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