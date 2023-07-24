Diyarbakır kayyumu kadroyu aldı, 10 gün sonra Trabzon'a geçiş yaptı

Trabzon’da yaşarken kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde özel kalem müdürü kadrosuna alınan Elif Sekman’ın işe alındıktan 10 gün sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptığı ortaya çıktı. Elif Sekman’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun referansı ile kayyum Ali İhsan Su tarafından işe alındığı iddia edildi.

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Fotoğraf: AA