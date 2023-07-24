Diyarbakır kayyumu kadroyu aldı, 10 gün sonra Trabzon'a geçiş yaptı
Trabzon’da yaşarken kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde özel kalem müdürü kadrosuna alınan Elif Sekman’ın işe alındıktan 10 gün sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptığı ortaya çıktı. Elif Sekman’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun referansı ile kayyum Ali İhsan Su tarafından işe alındığı iddia edildi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun referanslı ile kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak işe alındığı öne sürülen, Trabzon’da yaşayan Elif Sekman isimli kişinin göreve başladıktan 10 gün sonra Trabzon Belediyesi’ne geçiş yaptığı ortaya çıktı.
Amida Haber’de yer alan bilgilere göre, kayyum yönetiminden kadro almanın son örneği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yaşandı.
Diyarbakır Valisi ve kayyumu Ali İhsan Su, Trabzon’da yaşayan Elif Sekman’ı DİSKİ’ye özel kalem müdürü olarak atadı.
Özel kalem müdürlüğü yoluyla kadroya alınan Elif Sekman, Diyarbakır’da sadece 10 gün kaldı. Sekman, 10 gün sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptı.
AKP'Lİ VEKİLİN KUZENİ DE KADROYU ALIP ANTALYA'YA GİTMİŞTİ
Elif Sekman’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun referansı ile işe alındığı iddia edildi.
DİSKİ’de son 3 yılda 10’dan fazla kişinin kadro aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’in kuzeni Sibel Çelik DİSKİ’ye özel kalem müdürü olarak atanıp kadro aldıktan sonra Antalya’ya gitmişti.