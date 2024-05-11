Diyarbakır kayyumu seçimden önce çerez için 769 bin TL harcamış

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetiminin, yerel seçimlerden hemen önce 'temsil ve ağırlama giderleri' adı altında çerez, çikolata ve içeceğe 769 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetiminin seçimden önce 'temsil ve ağırlama giderleri' adı altında toplam 267 kilo çerez aldığı ve 769 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

DEM Partili Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, bir süre önce genel borç ile belediye bağlı DİSKİ'nin borcunun toplamının 3 milyar 345 milyon TL olduğu açıkladı.

MA'nın aktardığına göre Borç tespitine dair çalışmalar devam ederken seçim öncesi "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri" adı altında yüz binlerce TL harcama yapıldığı ortaya çıktı. Kayyum yönetimi, Ocak ayında söz konusu harcamalar için 250 bin 26,32 TL harcadı.

Harcama kalemleri şöyle: 15 kilo ceviz, 18 kilo kaju, 3 paket çikolata, 10 adet kolonya (her biri 400 ml), 25 kilo Türk Kahvesi, 15 paket Nescafe Gold, 18 kilo fındık, 20 paket çay, 5 kilo kahve kreması, 20 kilo dibek kahve, 18 kilo badem, 20 kilo antep fıstığı, 35 paket Çaykur çay, 20 paket sargılı şeker (her biri 5 kilo), 15 kilo çifte kavrulmuş lokum, 20 kilo menengiç kahvesi, 850 şişe meyve suyu, 1500 soda, 60 paket bitki çayı ve 20 paket servis peçete (lüx).

Şubat ve mart aylarında da aynı kilo ve adette benzer kalemlere iki ayrı harcama yapıldı. Şubat ayında 250 bin 586,85 TL; mart ayında ise 267 bin 265,49 TL harcama yapıldı. Böylece 769 bin 876,66 TL çerez, çikolata ve içecek için ödeme yapıldı.

ESKİ KAYYUM KADAYIFLA GÜNDEM OLMUŞTU

2016 yılında belediyeye atanan kayyumlar da fıstıklı kadayıfa yaptıkları harcamayla gündeme gelmişti. Şu an tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kayyumun belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini açıklamıştı.