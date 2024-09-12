Diyarbakır kayyumunun atadığı bürokrat, yerel seçimden bu yana raporlu!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne kayyum yönetimi döneminde getirilen Mehmet Fırat Tutşi’nin, 31 Mart yerel seçimlerinde, DEM Parti’nin yönetime gelmesinin ardından göreve gitmediği ortaya çıktı.

Tutşi, Diyarbakır’daki hastanelerde düzenli olarak aldığı 'istirahat raporlarıyla' görevine gitmemesi nedeniyle harekete geçen büyükşehir belediyesi, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirdi.

Ancak yazışmalara rağmen belediyenin talebine bakanlık yanıt vermedi.

AYLIK NET 127 BİN TL MAAŞ

Belediye yetkileri, bakanlığa gönderdiği yazıda, aylık net 127 bin lira maaşını düzenli olarak alan Mehmet Fırat Tutşi’nin, aile hekimlerinden aldığı 'istirahat raporunun' incelenmesini talep ederek, kamuda tasarruf adı altında başlatılan uygulamaya da aykırı olduğunu açıkladı.

Belediyenin yaptığı tüm başvuruların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca incelemeye dahi alınmadığı kaydedildi.