Diyarbakır Kent Konseyi 8 yıl aradan sonra toplandı

Diyarbakır Kent Konseyi, 8 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Serra Bucak, “Bundan sonra burası, geçmişi örnek alarak ama bugünün koşullarını gözeterek çok daha donanımlı, çok daha şeffaf, çok daha birbirini denetleyen bir yer olacak” dedi.

Diyarbakır Kent Konseyi, 8 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı Serra Bucak, “Bundan sonra burası, geçmişi örnek alarak ama bugünün koşullarını gözeterek çok daha donanımlı, çok daha şeffaf, çok daha birbirini denetleyen bir yer olacak” dedi.

Kayyum tarafından işletilmeyen Diyarbakır Kent Konseyi’nin 29. Olağan Toplantısı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, ilçe belediye eş başkanları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Barosu, kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile akademisyenler ve muhtarlar katıldı.

Toplantının divan başkanlığına seçilen Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kayyumlarla kentin ortak bilincinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ve kent dinamiklerinin kararlardan uzak tutulduğunu söyledi. Eren, “Amaç bu kentin dinamiklerinin söz sahibi olmasının önüne geçmektir. Bunu başardıklarını sandılar ama bu kent ortak yaşam bilincinden asla vazgeçmeyecek. Kayyım demokrasiye net bir darbe olan, seçme-seçilme hakkına dönük bir uygulamadır. Başta Van’da kendini gösterdi. Ama bu uygulamaya çok ciddi bir tepki ortaya çıktı. Hukuk eliyle yapılmak istenen darbe toplum mücadelesiyle geri çekildi. Şu anda Hakkari’de bu uygulanıyor” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Serra Bucak ise, bu kentin bir hafızası, bir demokrasi kültürü, bir dayanışma kültürü ve bunu devam ettirmek için bir inancı ve birlikteliğin olması gerçeğinin kendilerine ayrıca güç verdiğini belirtti. Göreve başladıkları üç aylık dönemde Kent Konseyi’ni toplamak için eş başkanlar olarak Büyükşehir Belediyesi adına çağrı yaptıklarını ifade eden Bucak, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"BİZE DÜŞEN GÖREV KENTİN İHTİYAÇLARINA BİRLİKTE CEVAP VERMEKTİR"

Bir kente, demokrasi ve dayanışma kültürü ile katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yerel yönetimlerin ve sivil toplumun bir araya gelmesiyle zemin oluşturulabileceğini ve bunun da bugün Kent Konseyi’nde hayat bulduğunu kaydeden Bucak, “Bugünden sonra bize düşen en önemli görev, bu mirasın bugünün şartlarında büyüyen, gelişen, değişen bir kentin, en başta kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, tüm kesimlerin; tüm ihtiyaçlarını ve çalışmalarını kapsayacak bir biçimde, dayanışma ve demokrasi kültürüne, yerel yönetimler ve sivil toplumun hep birlikte cevap vermek olacaktır” dedi.

"ÇOK DAHA ŞEFFAF BİR YER OLACAK"

8 yıllık kayyım yönetiminde yerel yönetimlerin kapılarının sivil topluma kapatıldığını vurgulayan Bucak, “Kayyım rejimine rağmen sivil toplum dinamiğini, kent olma hafızasını, birlikte iş yapabilme, dayanaşabilme ve inadına demokrasi, inadına mücadele deme iradesini gösterebilen bir toplulukla bir aradayız. Bu önümüzdeki 5 yılın planlanması için böyle bir şeffaf katılımcı anlayışla çalışmak bizim için önemli bir deneyim sunuyor. Bundan sonra burası, geçmişi örnek alarak ama bugünün koşullarını gözeterek çok daha donanımlı, çok daha şeffaf, çok daha birbirini denetleyen bir yer olacak” şeklinde konuştu.

Toplantıda Kent Konseyi Eş Başkanlığı’na, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun seçildi.