Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının itfaiye raporu çıktı: Yangın elektrik tellerinden çıktı
Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen ve 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Buna göre yangın, anızların yakılması sebebiyle değil elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi nedeniyle çıktı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı.
Rapora göre, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının elektrik tellerinden çıktığı kanaatine varıldı.
Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı.
İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.
Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada çıkan ön raporda da yangının elektrik kaynaklı olduğu tespiti yer almıştı.