Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangının itfaiye raporu çıktı: Yangın elektrik tellerinden çıktı

Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen ve 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Buna göre yangın, anızların yakılması sebebiyle değil elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi nedeniyle çıktı.

Çevre 25.06.2024 15:02 Giriş: 25.06.2024 15:02

Güncelleme: 25.06.2024 15:08 Kaynak: Haber Merkezi