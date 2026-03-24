Diyarbakır Newroz'u sonrası düzenlenen operasyonda 6 kişi, açtıkları pankart gerekçe gösterilerek gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 Mart'ta Diyarbakır’da düzenlenen Newroz etkinlikleri sırasında açılan bir pankarta ilişkin operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada gözaltı görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılarak "21.03.2026 günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen altı şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.