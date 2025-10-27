Diyarbakır şirketlere teslim

Haber Merkezi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 2024 yılı başından bu yana Diyarbakır’da 19 ayrı şirkete toplam 25 maden ruhsatı verdi. İhalelerin kapsadığı 7 bin 893 hektara, yani 11 bin futbol sahasına ulaştı. Bu alanlardan 3’ü 1000 hektarın üzerinde olan mega-maden sahaları.

Polen Ekoloji Kolektifi’nin yayımladığı verilere göre projelerin 7’si için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı; 5’i için ÇED gerekli değil kararı verildi, 2’sinin süreci ise devam ediyor. İhalelerde mermer işletmeleri ve inşaat şirketleri çoğunlukta. Verilen ruhsatların büyük kısmı mermer ocağı, kalker ocağı ve kırma-eleme tesislerinden oluştu.

En fazla ihale alan şirket 6 ruhsatla Dimer Mermer olurken, onu 3 ruhsatla Ece Mermer izledi. Ece Mermer’in aldığı ihaleler metalik maden grubuna dahil edildi. Dimer Mermer İnşaat Sanayii'nin 2014’ten bu yana Hani, Çermik, Çüngüş, Çınar ve Kulp’ta tamamı için ÇED gerekli değil kararı verilen mermer ocağı projeleri bulunuyor.

Çüngüş’te Polatuşağı, Ormançayı ve Elmadere köyleri doğrudan ruhsat sahası içinde kaldı. Ruhsat alanlarına en yakın köyler 450 metre ile Atalar, 850 metre ile Balcılar, 750 metre ile Çınarköy ve 300 metre mesafede Oyuklu olarak kaydedildi. Öte yandan Silvan’daki alanlar Malabadi Tabiat Parkı’na 1500 metre, Batman Barajı’na 1100 metre uzaklıkta.

YÜZDE 85’İNE ONAY

Diyarbakır’da 2023’ten bu yana toplam 134 maden projesi ÇED sürecine girdi. Projelerin yüzde 85’ine ÇED gerekli değil veya ÇED olumlu kararı verildi. Petrol arama ve çıkarma projelerinde büyük artış yaşandı.