Diyarbakır surlarına kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsünün pankartı asıldı

Hamas’ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin posteri, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki tarihi Diyarbakır surlarına asıldı.

7 Ekim’de İsrail-Filistin savaşının başlamasıyla gündeme gelen Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin posteri, Dağkapı Meydanı’ndaki tarihi surlara asıldı.

Kim tarafından asıldığı bilinmeyen dev posterin üzerinde “Diyarbakır’dan Ebu Ubeyde’ye Bin Selam” ile “Karadan ve denizden ve havadan” anlamına gelen ve Ebu Ubeyde’nin konuşmalarında kullandığı Arapça “Berren ve bahren ve cevven” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ebu Ubeyde'nin posteri İstanbul Topkapı'da da surlara asılmış, kısa süre sonra da indirilmişti.