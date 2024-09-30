Diyarbakır Surları’na Nasrallah’ın posteri

Haber Merkezi

Nasrallah’ın portresinin yer aldığı posterin üzerinde ise ‘Yolun yolumuzdur ey şehid’ ifadeleri yer alıyor. Pazar günü tarihi Diyarbakır Surları’na İsrail’in hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın fotoğrafı asıldı.

Kimliği bilinmeyen bir grup kişi, Filistin bayraklarıyla surlara çıktı ve üzerinde "Yolun yolumuzdur ey şehid" yazılı büyük bir Nasrallah posterini aşağı sarkıttı. Posterin asıldığı anların video görüntüleri ve fotoğrafları sosyal medya platformu X’te yayınlandı. Ölüm haberi Hizbullah tarafından teyit edilmişti.