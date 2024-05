Diyarbakır Tabip Odası: Kanser tedavisi için kullanılan cihaz çalışmıyor

Diyarbakır Tabip Odası, kanser hastaları için kamu hastanelerinde tek cihazın çalıştığını, hastanenin kanser hastalarıyla dolup taştığını belirterek, yetkililere “harekete geçin” çağrısında bulundu.

Diyarbakır Tabip Odası, sosyal medyadan “Kentimizdeki Radyoterapi Cihazı ve radyasyon onkolojisi uzman sayısının azlığı, tedaviye ulaşamayan kanser hastalarının yaşamlarına mal oluyor” notuyla, yaşanan eşitsizliğe dair açıklama ve veri paylaştı.

Sağlık alanında yaşanan eşitsizlik, özelleştirme, ticarileşmenin ölüm getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bölge illerinde radyasyon onkolojisi alanında cihaz ve ilgili uzmanların eksikliği, Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşayan kanser hastalarının yaşamına mal oluyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde radyoterapi (ışın tedavisi) ihale usulü ile bir firma tarafından sağlanmaktadır.

MA'nın haberine göre; Radyoterapi cihazı ve ilgili uzman eksikliği nedeniyle hastaların gece yarılarına kadar ışın tedavisine alınması ve cihazın sürekli olarak çalışır durumda kalması nedeniyle cihazın sık sık bozulduğu bilgisi mağdur olan hastalar tarafından odamıza aktarılıyor. Cihaz bozulduğunda, ilgili firma cihazı tamir etmediği/edemediği için hastaların tedavileri kesintiye uğruyor, hastalar kür sağlayacak/tedavi edecek ışın tedavisinden mahrum kalıyor. Uzun süredir cihaz tamir edilemediği için hastaların tedavileri aksıyor” denildi.

"GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Işın tedavisinin, özellikle kanserin tekrarlayabileceği durumlarda hayati önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kanserin tekrarlayabileceği düşünülen hastalarda ışın tedavisi ve kemoterapi eş zamanlı yürütülmelidir. Zamanında yapılmış tedavi kanserin nüks olasılığını anlamlı olarak azaltıyor. Çevre illere de hizmet vermek zorunda olan Diyarbakır’da ışın tedavisi yapan üç cihaz bulunuyor. Türkiye'nin diğer illeri ile karşılaştırıldığında bu sayı çok yetersiz görünmektedir. Şu anda DÜTF’deki cihaz çalışmamakta, kentteki kamu hastanesinde sadece bir cihaz çalışmaktadır. Bu hastanede kanser hastaları ile dolup taşmış durumda. Kanser gibi yarı-acil bir hastalıkta her geçen gün hastalar için hayati önem taşıyor. Sağlık otoriteleri yaşanacak ölümlerin sorumlusu olmak istemiyorlarsa sorunun kaynağına yönelik olarak bir an önce çözüm üretmelidir. Yetkili mercileri hastaların daha fazla mağdur olmaması için, hastaların yaşamlarına mal olan bu sorunu gidermek üzere bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Tabip Odası, paylaştığı tabloyla da bölgedeki eşitsizliği ortaya koydu. Bölge kentlerinde diğer kentlere oranla uzman ve cihaz dağılımı şöyle: