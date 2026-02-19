DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI | Diyarbakır TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

DİYARBAKIR TOKİ kura sonuçları açıklandı. 12.165 sosyal konutluk dev proje kapsamında gerçekleştirilen çekilişin ardından Diyarbakır TOKİ hak sahipleri isim listesi resmen duyuruldu. Binlerce vatandaşın merakla beklediği süreç 19 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda tamamlandı.

Şimdi ise en çok araştırılan konu, “Diyarbakır TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?” sorusu oldu. İşte 2026 Diyarbakır TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin tüm detaylar…

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Diyarbakır merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 12.165 sosyal konut için kura çekilişi 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin ardından Diyarbakır TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Böylece asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını hızlı ve güvenli şekilde öğrenebilecekler.

DİYARBAKIR TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır genelinde toplam 12.165 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekildedir:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Bağlar, Kayapınar) 10.000 Bismil 300 Çüngüş 47 Çermik 200 Çınar 142 Dicle 100 Eğil 126 Hani 300 Hazro 100 Kulp 200 Lice 150 Silvan 500 Toplam 12.165

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI

Peşinat ve Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlandı. Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

DİYARBAKIR TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Evet. Kura sonuçları 19 Şubat 2026 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından açıklandı.

DİYARBAKIR TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Diyarbakır’da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Diyarbakır genelinde toplam 12.165 konut inşa edilecek.

TOKİ peşinat oranı ne kadar?

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.

TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?

Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.