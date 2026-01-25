Diyarbakır Valiliği: İl Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldığı bildirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıyı maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği ve şahısların kaçtığı aktarılırken kimlik tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır

Olayın ardından yüzleri maskeli iki şahsın kaçtıkları tespit edilmiştir

Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."