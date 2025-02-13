Diyarbakır Valiliği, Şeyh Said anmasını yasakladı

Diyarbakır’da bugün yapılması planlanan Şeyh Said’i anma programı, valilik tarafından "kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağı" gerekçesiyle yasaklandı.

Şeyh Said ve Dava Arkadaşları Derneği’nce bugün Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapılması planlan Şeyh Sadi anma programı, Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı.

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağı" gerekçesiyle alınan yasak kararına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"13 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan 'Şeva biranina lehengen serhildana 1925' (1925 Başkaldırısı yiğitlerin anma gecesi) konulu etkinlik ile ilgili, 13 Şubat 2025 günü toplantının kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin güçleşeceği gerekçesiyle, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylemin (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince Diyarbakır Valiliğinin 2025/16 sayılı kararı ile yasaklanmıştır."