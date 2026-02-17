Diyarbakır Valiliği’nden ''Batman Barajı'' uyarısı: Kapaklar açılacak

Diyarbakır Valiliği, yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

Batman Çayı’nda su seviyesinin yükseleceği, Silvan ilçe sınırlarındaki çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması, yurttaşların can ve mal güvenliği için tedbirli olması istendi.

Diyarbakır Valiliği, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı’na gelen su akımında artış meydana geldiğini açıklayarak barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceğini bildirildi.

Tahliye süresince Batman Çayı’nın su seviyesinde artış yaşanacağını belirten Valilik, yurttaşların can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından; çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir.

Batman Çayı'nın Diyarbakır ili Silvan ilçe sınırlarından geçen kesimlerinde de su seviyesinde yükselme beklenmektedir. Bu bölgelerde çay yatağına yakın yerleşim alanları ile tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”