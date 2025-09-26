Diyarbakır Valisi, konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'i aradı

Rock sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurmuştu.

Cepkin, Diyarbakır Valisi'nin kendisini arayarak organizasyon ile ilgili eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz verdiğini bildirdi.

Hayko Cepkin dün yaptığı paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yaparak, "Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına" açıklamasında bulundu.