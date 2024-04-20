Diyarbakır ve Mardin belediye meclisi toplantıları için inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu iddiaya ilişkin soruşturma başlattı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) yerel seçimde yüksek oy oranı ile kazandığı Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialar hakkında müfettişler görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşımızın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.