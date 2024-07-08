Diyarbakır ve Mardin'de yangının yaşandığı bölge "Afet Bölgesi” ilan edildi

AFAD, Diyarbakır-Mardin sınırında 20 Haziran'da meydana gelen ve 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangının ardından bölgenin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ilimizin Çınar ilçesi ve köyleri ile Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi ve köylerinde etkili olan yangınlar sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarım alanları ve hayvanlar zarar görmüştür.



Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan zirai alan… pic.twitter.com/1qjqP1TBJZ — AFAD (@AFADBaskanlik) July 8, 2024

NE OLMUŞTU?

Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli (55) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi.

78 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi sürüyor. Yangında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekar hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı.

Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi.

Mardin'de de Mazıdağı ilçesi Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday tarlası olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı zarar gördü, bazı sulama ekipmanları yandı.

Çok sayıda yurttaş, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve meslek odaları, yangına geç müdahale edildiğini belirterek yetkililere tepki gösterdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada ön rapor yetersiz bulundu. Savcılık, bir kez daha delillendirilmiş geniş kapsamlı rapor istedi.