Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre beş kişinin yaşamını yitirdiği anız yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.



Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 21, 2024

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