Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangına ilişkin rapor: "Müdahalede geç kalındı"

Diyarbakır‘ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri kırsalında çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarına ilişkin ekoloji örgütleri rapor hazırladı. "DEDAŞ ve iktidar, halkın canına ve malına kastederken ekosistem üzerinde ciddi bir tahribat yaratmıştır" denilen raporda, yangına müdahalede geç kalındığı da belirtildi.

HABER MERKEZİ

Ekoloji örgütleri tarafından Diyarbakır‘ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri kırsalındaki yangına ilişkin raporda müdahalede geç kalındığı vurgulandı.

20 Haziran’da Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangınlarda 15 kişi hayatını kaybetti. 20 bin tarım alanı etkilenirken 302 keçi, 622 koyun ve bilinmeyen sayıda yaban hayvanı hayatını kaybetti.

DEDAŞ’ın elektrik hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilişkin bölgedeki ekoloji örgütleri bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Başta AFAD olmak üzere kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmediği belirtilen raporda, “15 insan ve yüzlerce canlı vaktinde müdahale edilmediğinden yaşamını yitirmiştir. Halk, yangının başladığı andan itibaren yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ancak yetersiz kaldıklarını aktarmıştır. Ailelerle yapılan görüşmelerde; kimisinin yangına müdahale ederken, kimisinin tarım alanlarındaki su borularını kurtarmaya çalışırken yaşamlarını yitirdiği öğrenilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yangının elektrik hatlarındaki bakım eksiklikleri ve eskiyen altyapı olduğu tespit edilen raporda, “Yangına neden olan rant odağı DEDAŞ ve yangına hiçbir müdahalede bulunmayan iktidar, halkın canına ve malına kastederken ekosistem üzerinde ciddi bir tahribat yaratmıştır” dendi.

AYRIMCILIK YAPILDI

Gece görüşlü helikopterlerin gönderilmemiş olmasının bölgede felaketin boyutunu artırdığını belirten raporda, “Sosyal medyada yangın sonrası gelişen ırkçı saldırılara ve nefret söylemlerine yönelik bir engelleme olmaması da bu ayrımcılığın bir başka boyutu olarak kendini göstermektedir” denildi.