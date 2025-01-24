Diyarbakır yağışsız bir dönem geçiriyor

Diyarbakır 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Tahmin Uzmanı Mustafa Ayzit, bölgede bu sene yağışların ortalama seviyenin çok altında kaldığını söyledi.

Meteoroloji Tahmin Uzmanı Mustafa Ayzit, 7/24 esasına göre çalıştıklarını ve sürekli takipte olduklarını söyledi. Diyarbakır ve çevresine yönelik 7 günlük tahmini açıklayan Ayzit, Diyarbakır ve çevresinde önümüzdeki 7 gün yağış görünmediğini söyledi. Ayzit, “Geriye doğru bir kıyaslama yaparsan bu sene yağışların uzun yıllara göre ortalama seviyenin çok altında olduğunu görmekteyiz. Bunun da ekinleri birebir etkilediğini söyleyebiliriz” dedi.

Bu hafta yağış beklenmediğini, ilerleyen haftalarda ise yağışların olabileceğini aktaran Ayzit, “Daha kışın başındayız. Bahar ayı da var. Dolayısıyla yakın zamandaki tahminlere bakılırsa uzun yıllara nazaran ortalama seviyenin altında kaldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.