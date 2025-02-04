Diyarbakır’da, 1 aydaki kaçakçılık operasyonlarında 5 tutuklama

Diyarbakır'da polis ekiplerinin Ocak ayında gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 4 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, bin 294 fişek, 11 şarjör, 15 kredi kartı, 2 pos cihazı, 9 çek ve senet, 6 bilgisayar, 5 bin 90 litre akaryakıt, bin 71 dal puro, 136 bin yaprak sigara sarma kağıdı, 3 milyon 500 bin boş ve dolu makaron, 41 bin 570 paket sigara, 14 oyun konsolu, 14 oyun konsolu kolu, bin 45 cep telefonu, 401 cep telefonu yedek parçası, 4 akıllı saat, 3 bin 701 çift ayakkabı, 678 elektronik sigara pufu ve 1000 elektronik sigara kiti ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrolle olmak üzere 85’i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)