Diyarbakır’da 1 milyon 825 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 825 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 82 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında 1 milyon 635 bin 230 kök kenevir bitkisi,190 bin kök skunk bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 79 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 825 bin 230 kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.”