Diyarbakır’da 100 endemik bitki türünün özellikleri ve kullanım şekli araştırıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen proje çerçevesinde, Diyarbakır merkez ve kırsal bölgelerinde yetişen yaklaşık 100 endemik bitkinin özellikleri, görünümü ve kullanım şekli araştırılarak derlendi.

Endemik bitkiler saha çalışması hakkında bilgi veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, “Mezopotamya coğrafyası dünya üzerinde önemli gen merkezlerinden biri. Yaklaşık 4 bin-4 bin 500 bitki türünün bu bölgede yetiştiği tahmin ediliyor. Mezopotamya coğrafyasında yaşayan hakların mutfaklarında bu endemik bitkilerin önemli bir yeri var. Diyarbakır ilinde ise bin 200 bitki türünün yetiştiği biliniyor. Bu bitkilerin bir kısmı doğadan geleneksel olarak toplanarak gıda, baharat ve tıbbi amaçlı kullanılıyor” dedi.





