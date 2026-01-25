Diyarbakır’da 13 araç zincirleme kazaya karıştı; 7 yaralı

DİYARBAKIR’da buzlanma ve sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 13 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yola, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR(DHA)