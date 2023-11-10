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Diyarbakır’da 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 16:55
  • Giriş: 10.11.2023 16:55
  • Güncelleme: 10.11.2023 16:55
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 60 metre yükseklikteki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, Diyarbakır Doğa Sporları Spor Kulübü Arama Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kulp ilçesi Şaşıran Çayı’nda sürüden ayrıldığı tahmin edilen keçi, 60 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı.

Mahalle muhtarı Kazım Aslan, keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını görünce durumu Diyarbakır Doğa Sporları Spor Kulübü Arama Kurtarma (DİDOSK) ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen DİDOSK ekipleri, mahsur kalan keçiyi 3 saat süren çalışmayla kurtardı. 

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