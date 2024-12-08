Diyarbakır’da 3 gündür sis etkili oluyor

Diyarbakır’da 3 gündür etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Öte yandan bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Kent merkezinde 6 Aralık’tan beri sabah görülen sis, bugün de etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı. Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sabah karşılıklı yapılması planlanan İzmir, İstanbul ve Ankara uçak seferleri, sis nedeniyle gecikmeli olacak.